Milan, Pioli: “Sassuolo? Se la giocassimo 100 volte, 99 non perderemmo”

Stefano Pioli, alla vigilia di Lazio-Milan, è tornato sulla brutta sconfitta a San Siro contro il Sassuolo. Ecco la sua convinzione

Stefano Pioli, alla vigilia di Lazio-Milan, è tornato sulla brutta sconfitta a San Siro contro il Sassuolo. L'allenatore ha una convinzione che ha esposto così in conferenza stampa: "Alleno dei giocatori troppo intelligenti per utilizzare cose particolari. Abbiamo parlato poco della partita col Sassuolo e ci siamo concentrati subìto sulla prossima gara. Se la giocassimo 100 volte, 99 non la perderemmo". Intanto il Milan ha messo gli occhi sul nuovo De Bruyne: ecco l'indiscrezione