Milan, Pioli: “La Salernitana creerà problemi, ma mi fido dei giocatori”

Tra le tematiche toccate in conferenza stampa da Stefano Pioli c'è anche l'aspetto dei possibili problemi psicologici, che lui allontana

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha presentato oggi in conferenza stampa a Milanello la sfida Salernitana-Milan , partita della 16^ giornata della Serie A 2022-2023 che si svolgerà domani, alle ore 12:30 , allo stadio 'Arechi'.

Tra le domande poste al tecnico emiliano ce n'è stata una concernente i possibili problemi psicologici che potrebbero affliggere i giocatori che verranno mandati in campo. Pioli si è detto tranquillo da questo punto di vista, consapevole che la Salernitana sarà un'ostica avversaria. Ma il Milan a suo dire, farà comunque una grande partita. Di seguito le sue parole in merito alla questione.

Milan, le parole di Stefano Pioli su eventuali problemi psicologici

"Non temo problemi psicologici della squadra, anche se la Salernitana ci creerà molti problemi, come lo scorso anno. Mi fido dei miei giocatori e faremo una grande partita". Le prime parole di Vasquez in rossonero