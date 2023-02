Milan, Pioli: “Saelemaekers deve stare attento, Messias ci dà soluzioni”

Alla vigilia del match di domani, 18 febbraio, tra Monza e Milan, il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'incontro. Interrogato sulle possibilità che danno i due esterni d'attacco, l'allenatore emiliano ha ricordato come Messias dia soluzioni tattiche importanti, mentre Saelemaekers debba stare attento a non farsi prendere alle spalle. Di seguito le sue parole a riguardo.