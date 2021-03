Milan, Pioli: “Romagnoli in panchina? Ha accettato la mia decisione”

Verona-Milan, Pioli parla di Romagnoli

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Milan. Pioli ha parlato del capitano Alessio Romagnoli.

“Romagnoli ha accettato la mia decisione, non con soddisfazione, ma con grande rispetto. Ha lavorato come sempre con disponibilità e volontà. Si è fatto trovare pronto per la gara successiva, come deve essere”. Non solo Verona-Milan, ma anche calciomercato: Maldini due gioielli in Serie A.