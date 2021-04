Milan, Pioli: “Romagnoli ha fatto tanto per noi, tornerà presto”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Sassuolo, ha parlato del difficile momento vissuto da Alessio Romagnoli. Le dichiarazioni

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Sassuolo, ha parlato del difficile momento vissuto da Alessio Romagnoli. In conferenza stampa, l'allenatore rossonero ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche e non solo: "Per quanto riguarda Romagnoli, ha fatto tanto per noi e per far crescere la squadra. Ha vissuto un momento fisiologico di calo, poi si è infortunato, ora sta meglio. Non è al 100%, ma tornerà presto". Milan in emergenza totale: quattro titolari in forte dubbio. La probabile formazione di Pioli