Pioli sul rinnovo: “Come nei matrimoni, c’è solo da rinnovare le promesse”

Stefano Pioli , alla vigilia di Torino-Milan, ha parlato del suo rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2022. L'allenatore rossonero non si dice affatto preoccupato: non sarà un problema andare avanti insieme. C'è soltanto da vedere quando. Queste dichiarazioni in conferenza stampa.

Sul suo rinnovo di contratto

"Come nei matrimoni, c'è solo da rinnovare le promesse, poi non so se sarà tra un mese o due, non sarà un problema. Ci conosciamo sempre meglio e abbiamo tante sfide da affrontare insieme". Chi recupera, l'infortunio di Maignan e non solo: le parole di Stefano Pioli in conferenza