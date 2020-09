ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli ha presentato Milan-Bologna di domani sera in conferenza stampa. Ecco le sue parole su Ante Rebic. “Ante è un giocatore importantissimo. Ha qualità, forza fisica, dà profondità e completa il nostro reparto offensivo. Ha patito il fatto di non aver potuto giocare in Europa, ma è pronto per giocare domani sera. Ha giocato una partita intera in nazionale e può dare il suo supporto”.

