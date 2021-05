Milan, Pioli: “Rebic arrabbiato? Può anche non salutarmi, ma…”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa di Ante Rebic, attaccante in gol contro la Juventus

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Milan. Pioli ha parlato di Ante Rebic, in gol contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato: "Rebic arrabbiato? Credo che la reazione giusta di un giocatore importante e attaccato al suo lavoro, a ciò che sta facendo. Lui è un titolare e lo sa. Poi io analizzo la partita precedente e preparo quella successiva, in base a ciò che può servire. È importante e tutti coloro che non vengono scelti devono essere incazzati. Perché sono partite importanti e tutti sanno di aver dato tanto. Quindi tutti vogliono giocare e devono essere incazzati. Se un giorno non mi salutano non è un problema, l'importante è che diano sempre il massimo per la squadra. Ante l'ha fatto bene, non era contento, come molti altri. Mi prendo le responsabilità, perché alleno la squadra e abbiamo delle strategie. Ma devono reagire così".