Milan, Pioli: “Rafael Leao? Mai avuto la sensazione di perderlo”

Stefano Pioli, alla vigilia del derby Milan-Inter di Serie A, ha parlato delle voci che hanno visto protagonista Rafael Leao. Negli ultimi giorni di mercato si è infatti parlato con insistenza di un interesse del Chelsea, che però non si è mai tramutato in offerta ufficiale. L'allenatore rossonero ha temuto di perdere il portoghese? Questa la risposta in conferenza stampa.