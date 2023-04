Milan, Pioli: “Leao meglio a sinistra? A me aveva detto il contrario”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Milan-Empoli , partita della 29^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani sera alle ore 21:00 a 'San Siro'.

Interrogato dai cronisti presenti sulle dichiarazioni di Rafael Leao , che ha spiegato in una recente intervista di trovarsi meglio come esterno sinistro d'attacco anziché da seconda punta, Pioli ha replicato quanto segue.

"Rafa a me aveva detto esattamente una cosa contraria, ma è giovane. È importante che sia felice e che giochi con il sorriso; non deve essere preoccupato e ansioso. Ha passato un periodo difficile come la squadra".