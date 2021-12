Milan, Pioli: “Rafael Leao c’è la data del rientro. Sugli infortuni…”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, alla vigilia della gara contro l'Empoli ha parlato delle condizioni di Rafael Leao, attaccante rossonero

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della gara contro l'Empoli. Pioli si è soffermato sulle condizioni di Rafael Leao: "Rafael Leao sta meglio, potrebbe rientrare per il 6. Domani non ci sarà Ibrahimovic, per sovraccarico al ginocchio. Infortuni? Sarebbe facile dire che c'è una causa specifica. Non è che prima non c'era prevenzione. Abbiamo alzato il livello di prevenzione. Perché è chiaro che il numero di infortuni è stato elevato. Poi la fai pagare alla lunga. Perché chi è a disposizione gioca tanto e chi si è infortunato deve ritrovare la condizione. Lo stiamo superando e la supereremo dopo la sosta. La partita è importante per noi, per la classifica, per il Natale e per la ripresa che vogliamo fare. Dobbiamo fare più punti nel girone di ritorno". Milan, affare di mercato in vista con il PSG? Le ultime notizie >>>