Milan, Pioli: “Rafael Leao? A volte ciondola, ma è molto intelligente”

Ultime Notizie Milan News: Pioli parla di Rafael Leao

MILAN NEWS– Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Parma. Il tecnico rossonero si è soffermato su Rafael Leao, rientrato in campo con lo Sparta Praga.

"Credo che Rafa sia molto intelligente, ma a volte non trasmette questa energia e voglia che dovrebbe avere un ragazzo giovane. A volte sembra che ciondoli, in realtà è volenteroso. Io gli chiedo di giocare come se fosse nel piazzale, cercare sempre il gol. Lo sta facendo bene. Stare lontano per infortunio non è semplice, ma tornerà bene, sono sicuro".