Milan, Pioli: “E’ la prima tappa, ma dobbiamo dare più del massimo” | News

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inter

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter, Stefano Pioli ha parlato del match di domani sera. Queste le sue dichiarazioni: "La più difficile sicuramente perché è una semifinale. Però anche bellissima da preparare e vivere. Ho trasmesso alla squadra determinazione, ma anche felicità. Poi sappiamo che domani dobbiamo dare più del massimo per ottenere un risultato importantissimo. È però la prima tappa, si gioca su 180 minuti, bisogna considerarlo". Milan, ecco il bomber esperto per Pioli >>>