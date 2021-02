Milan, Pioli: “Parole di Bennacer? Sono d’accordo con lui”

Milan, Pioli su Bennacer

Stefano Pioli, alla vigilia di Spezia-Milan, ha commentato l’intervista di Ismael Bennacer delle scorse ore. L’algerino ha parlato di dover dare il massimo fino in fondo per l’obiettivo scudetto. Ecco l’approvazione dell’allenatore rossonero in conferenza stampa: “Non posso che essere d’accordo con lui. Dobbiamo andare in fondo perché sennò non conta ciò che abbiamo fatto. Dobbiamo confermarci ogni giorno, cercando di ottenere il massimo da questa stagione perché abbiamo lavorato tanto e ce lo meriteremmo. La stagione finisce a maggio, quindi ciò che abbiamo fatto finora non conta. Non vogliamo rimpianti. Dobbiamo aver dato tutto”. Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli >>>