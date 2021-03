Milan, Pioli: “Panchina per Romagnoli? Non è una bocciatura” | News

Milan-Udinese, Pioli parla di Romagnoli

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese. Pioli si è soffermato sul momento che sta vivendo Alessio Romagnoli dopo l’esclusione di Roma.

“Solo voi parlate di bocciature, per me sono semplici scelte. Io ho parlato con lui. Non sempre si possono avere le stesse idee, ma l’importante è il rispetto, cosa che non è mai mancata da quando sto al Milan”. Non solo Milan-Udinese, ma anche calciomercato: si pensa se cedere Romagnoli.