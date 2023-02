Milan, Pioli: “Complimenti a Palladino, ma vogliamo ricominciare a vincere”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Monza

Intervenuto nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Monza-Milan, Stefano Pioli ha rilasciato delle dichiarazioni sugli avversari di domani. Queste le parole dell'allenatore rossonero: "Bisogna fare i complimenti a Palladino per il lavoro svolto. Palleggiano bene e propongono un buon calcio. All'andata risultato largo, ma partita non semplice. Dobbiamo giocare con le nostre caratteristiche e le nostre qualità. Dobbiamo fare tanti punti e ricominciare a vincere le partite. Con rispetto, ma anche con fiducia".