Milan, Pioli ottimista: “Tanti infortuni muscolari? La situazione migliorerà”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Liverpool, ha parlato dei tanti infortuni muscolari rimediati dai rossoneri negli ultimi mesi. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Ci stiamo lavorando tanto. Alla fine fanno la differenza alla lunga. Sicuramente giocare tanto è una motivazione, ma vale per tutti. Dobbiamo stare attenti. Stiamo facendo di tutto per agevolare il recupero e per preservarli. Dobbiamo passare questo momento, stringendo i denti fino a Natale. Dobbiamo raccogliere il più possibile, poi la situazione migliorerà". Clicca qui per leggere le dichiarazioni integrali di Stefano Pioli e Fikayo Tomori