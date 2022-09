Milan, Pioli: “Dispiaciuti per Origi, speriamo torni dopo la sosta”

Stefano Pioli , alla vigilia di Milan-Dinamo Zagabria, ha parlato delle condizioni di Divock Origi , augurandosi un suo rientro dopo la sosta. Un infortunio che può aprire qualche valutazioni in ottica mercato? Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.

Se c'è preoccupazione per Origi: "Preoccupati no, dispiaciuti sì perché è forte e l'abbiamo molto voluto. Sappiamo le caratteristiche e speriamo che dopo la sosta torni disponibile".

Se il capitolo attacco debba essere aperto sul mercato: "Da qui a gennaio deve passare tanto. Avere due assenze dispiace, mancano giocatori importanti e mancano rotazioni, ma ho tanti altri giocatori che possono occupare quella posizione o cambiare caratteristiche in campo. Sono tranquillo, mancano due partite prima della sosta. Sono difficili e stimolanti, soprattutto perché giocheremo davanti ai nostri magnifici tifosi che hanno creato un'elettricità a San Siro di cui approfittare". Milan, Origi in Belgio per curarsi: il punto sulle sue condizioni >>>