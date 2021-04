Milan, Pioli: “Non vediamo l’ora di rivedere i tifosi” | Serie A News

Le ultime notizie sul Milan. Stefano Pioli ha parlato della presenza dei tifosi negli stadi: ecco le parole dell'allenatore del Milan

Stefano Pioli, intervenuto durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Genoa, ha detto la sua in merito alla presenza dei tifosi negli stadi nelle ultime partite di campionato. Queste le parole dell'allenatore rossonero. "Non vediamo l'ora di rivedere i tifosi. Quando erano tornati solo in 1000 c'era già un'atmosfera diversa. Quando sono stati tolti l'abbiamo sentito. Speriamo presto, seppur in numero limitato. Ci darebbero forza, emozione. Ci darebbero qualcosa in più". Intanto ecco la probabile formazione di Stefano Pioli per Milan-Genoa: quasi tutto deciso