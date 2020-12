Milan, Pioli: “Non conoscevo Saelemaekers, è cresciuto tanto”

Milan, Pioli su Saelemaekers

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Lazio, ha parlato in conferenza stampa della crescita di Alexis Saelemaekers. Le dichiarazioni sul belga: "Saelemaekers è cresciuto tanto, ha lavorato tanto. E' un ragazzo che si è messo a lavorare ogni giorno per crescere, per capire il nostro modo di giocare, per attaccare la profondità, per esser meno frenetico con il pallone tra i piedi. Non lo conoscevo, l'area tecnica mi ha suggerito il nome. Prima di dare l'ok, poi, l'ho visto anche io. L'area scouting sa trovare i potenziali giusti. Loro devono metterci volontà, noi le competenze per farli migliorare".