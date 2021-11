Milan, Pioli: “Messias sta meglio, ha le caratteristiche giuste”

Stefano Pioli, alla vigilia di Fiorentina-Milan, ha parlato del recupero di Junior Messias. Queste le dichiarazioni

Stefano Pioli, alla vigilia di Fiorentina-Milan, ha parlato del recupero di Junior Messias. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Messias sta meglio, un po' più indietro rispetto a Florenzi, ma anche lui quasi al top e mi sta facendo vedere cose importanti. Ha caratteristiche diverse da Saelemaekers e Brahim Diaz. Intanto è mancino e non ne abbiamo tanti in fase offensiva. Già quello è qualcosa di diverso, partendo da destra è più portato a tirare. Chiaro che ha bisogno di giocare, ma ha caratteristiche giuste". Clicca qui per le dichiarazioni integrali di Pioli in conferenza