Milan, Pioli: “Mi aspetto tanto da Messias, ha qualità per determinare”

Stefano Pioli, alla vigilia di Salernitana-Milan di Serie A, ha parlato del momento di forma e delle qualità di Junior Messias. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Il livello di condizione di tutti è buono in questo momento. La testa è buona al momento. Messias sta bene, mi aspetto tanto da lui perché ha qualità per determinare in modo più incisivo e concreto. Sta facendo bene".