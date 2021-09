Milan, Pioli: “Messias ancora non è pronto, Pellegri è disponibile”

Stefano Pioli, alla vigilia di Juventus-Milan, ha parlato delle condizioni fisiche di Junior Messias e Pietro Pellegri. Quesi gli aggiornamenti

Stefano Pioli, alla vigilia di Juventus-Milan, ha parlato delle condizioni fisiche di Junior Messias e Pietro Pellegri. Quesi gli aggiornamenti in conferenza stampa: "Arriverà il loro momento quando sarà il momento giusto, quando saranno in condizione di aiutare la squadra. Messias ancora non lo è ed è un peccato, Pellegri invece sta bene, è disponibile. Possibile che domani sia già occasione per la sua prima presenza. Giocatore con grandi caratteristiche, dà la profondità. Ci potrà aiutare". Le probabili scelte di Stefano Pioli per Juventus-Milan: formazione quasi obbligata