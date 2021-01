Milan, Pioli: “Mandzukic insieme a Ibra? E’ arrivato anche per questo”

Milan, Pioli sulla posizione di Mandzukic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo l’arrivo di Mario Mandzukic, si è molto dibattuto sulla sua posizione in campo. Il croato è un Vice Ibra o può giocare anche insieme all’attaccante svedese? Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Atalanta, ha fornito questa risposta in conferenza stampa: “Mandzukic e Ibrahimovic insieme? È una possibilità. È arrivato anche per giocare insieme a Zlatan. Saranno le partite e le situazioni a determinare le scelte. Cerchiamo anche di cambiare i punti di riferimento agli avversari, vedremo quando metterlo in pratica”. Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli >>>