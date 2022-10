Milan, Pioli su Maignan: “Si sta curando da noi, avrà un controllo lunedì”

Stefano Pioli, alla vigilia di Torino-Milan di Serie A, ha parlato delle condizioni fisiche di Mike Maignan. In settimana ci sono stati alcuni dubbi in merito al suo recupero. Dalla Francia rilanciavano l'idea di un Maignan che avrebbe proseguito le cure con lo staff della nazionale francese a Clairfontaine. Nulla di tutto questo: ecco le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa.