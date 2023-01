Milan, Pioli: “Maignan? Non abbiamo tempistiche sul rientro in campo”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha tenuto a Milanello la conferenza stampa di presentazione di Milan-Roma , partita della 17^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani sera, alle ore 20:45 , a 'San Siro'. Interrogato sulle tempistiche per il rientro in campo di Mike Maignan , che non gioca con il Diavolo dallo scorso mese di settembre, Pioli ha risposto quanto segue.

"Non abbiamo tempistiche, stiamo andando con le valutazioni che sta facendo lo staff. Non so dire oggi se sarà tra 2-3-4-o 5 settimane. Mike ha tutto il nostro sostegno ed è molto voglioso, ma sa che dobbiamo rispettare delle tempistiche perché il muscolo non risponde come dovrebbe. Non posso dire che lo avremo per una data precisa". Mercato Milan, Maldini piomba su un grande obiettivo della Juve >>>