Milan, Pioli: “Maignan? Di sicuro non rientrerà in campo a breve”

Interrogato sulle condizioni fisiche di Mike Maignan , portiere rossonero assente dallo scorso 22 settembre ed ancora in fase di recupero dopo un duplice infortunio al polpaccio sinistro , Pioli ha confessato di non avere ancora ben chiaro quando l'estremo difensore ex PSG e Lille potrà tornare tra i pali della porta del Milan.

Il francese non rientrerà da qui a breve

"Le valutazioni ci dicono che ancora non è possibile spingere. Non so la tempistica. Sicuro non a breve. La cicatrice non è ancora a posto e quindi non possiamo rischiare", il commento di Pioli su Maignan. In porta, dunque, a Salerno ci sarà ancora Ciprian Tătărușanu.