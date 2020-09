Milan, Pioli: “Leao pronto per uno spezzone. Colombo? Non c’è solo lui…”

Pioli su Leao e Colombo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Rio Ave-Milan, ha parlato della situazione in attacco tra Rafael Leao e Lorenzo Colombo. Ci gioca tra i due? Ecco il pensiero dell’allenatore rossonero in conferenza stampa: “Non ci sono solo Leao e Colombo. Dipende da che situazioni vogliamo preferire, se abbiamo bisogno di profondità o di giocare tra le linee. Sono contento della disponibilità di Leao, ma in una situazione normale avrebbe avuto bisogno di più condizione. Può giocare solo uno spezzone di gara. E’ al sesto allenamento con noi. Parliamo di allenamenti minimi perché giochiamo spesso. Sta meglio, da lui mi aspetto tanto”.

