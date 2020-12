Milan, Pioli: “Leao? Nessuno alla sua età è maturo. Ecco cosa deve fare”

Milan, il pensiero di Pioli su Leao

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Lazio, ha parlato del momento di Rafael Leao. Ecco il suo consiglio in conferenza stampa: “Nessun giocatore al mondo, a 20-21 anni, può aver raggiunto la piena maturità calcistica ed essere al massimo delle sue potenzialità. Deve pensare più al gol, sentirsi più attaccante, entrare in area con più convinzione in ogni situazione. Ma tutti possono crescere. E’ intrinseco del nostro percorso di una squadra giovane e di talento. Stiamo facendo tanti passi in avanti. L’importante è non fare passi indietro, magari faremo altri errori su altre situazioni e ci lavoreremo”. Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di mister Pioli >>>