Milan, Pioli: “Leao è migliorato ma non è arrivato al massimo” | News

Le ultime notizie sul Milan. Pioli ha detto la sua sulla crescita dell'attaccante del Milan Rafael Leao: le parole dell'allenatore rossonero

Stefano Pioli, intervenuto durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Genoa, ha risposto così alla nostra domanda su come mai Leao risulti spesso determinante a gara in corso. Queste le parole dell'allenatore rossonero. "Credo sia importante avere giocatori che sanno entrare bene in partita e Leao è così, avendo caratteristiche diverse. Penso però abbia fatto partite anche di livello partendo dall'inizio e altre meno. Vedo un Leao molto migliorato, ma ancora non è arrivato al massimo. Ha talento e ci arriverà. Sono convinto della crescita di Leao. Mi trovo ad allenare e schierare un giocatore molto migliorato per attenzione e volontà. Queste partite sono un esame per tutti, non solo per lui. È normale perché abbiamo un grande obiettivo da raggiungere e se lo raggiungeremo tutti avremo messo del nostro. Tutti siamo sotto esame e bisogna essere preoccupati per superarli, ho visto una squadra preoccupata che si sta preparando bene". Leggi il resto della conferenza stampa di Stefano Pioli.