Milan, Pioli: “Lazio squadra forte, questo è uno spareggio Champions”

Stefano Pioli, alla vigilia di Lazio-Milan, ha parlato del match in programma domani allo stadio Olimpico. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa: "E' uno spareggio? Si perché gli scontri diretti valgono doppi. La Lazio è indietro nel punteggio. Sia per noi che per loro sarà importante per il futuro. Essendo uno scontro diretto lo scatto in avanti sarebbe ancora più importante. La Lazio è una squadra forte, ha un reparto offensivo con qualità diverse. Sono sempre state partite equilibrate. Abbiamo le capacità e la determinazione e la voglia di fare una grande partita".