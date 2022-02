Milan, Pioli: “Lazetic indietro di condizione. Ecco di quanto ha bisogno”

Stefano Pioli alla vigilia di Salernitana-Milan di Serie A, ha parlato delle condizioni di forma non ottimali di Marko Lazetic

Stefano Pioli alla vigilia di Salernitana-Milan di Serie A, ha parlato delle condizioni di forma non ottimali di Marko Lazetic. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Chiaro che appena arrivati i giocatori fanno dei test che ci dicono la condizione. Pur avendo lavorato alla ripresa del campionato con la Stella Rossa è indietro, ha bisogno di lavoro personalizzato per non incorrere in infortuni. Ha bisogno di ancora una settimana o dieci giorni. Ha belle caratteristiche, ma dobbiamo ancora scoprirlo". Le Top News di oggi: parla Stefano Pioli, indizio social di Renato Sanches sul Milan?