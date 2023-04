Milan, Pioli: “Non importa se Krunic non viene esaltato, io so che è forte”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa di Rade Krunic e della sua importanza per la squadra

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Milan-Empoli , partita della 29^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani sera alle ore 21:00 a 'San Siro'. Tra le tematiche toccate dall'allenatore emiliano anche quella relativa a Rade Krunic e al fatto che, sebbene non venga esaltato, per lui sia comunque molto importante. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Stefano Pioli su Rade Krunic

"Credo che ci sono cose che in campo non vengono spiegate da immagini e numeri. Fa giocare bene chi gioca vicino a lui. È intelligente e occupa spazi con e senza palla. Non mi importa se non viene esaltato, io so che è importante".