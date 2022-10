Milan, Pioli: “Kalulu ci ha messo un po’ a riprendere le misure da terzino”

Se Kalulu ha dei limiti e sui paragoni

"I paragoni sono sempre difficili e spesso inopportuni. Kalulu ha la propria strada da percorrere. Da centrale ha fatto cose eccellenti, da terzino ci ha messo un po' a riprendere le misure, ma ha grandissima personalità. Mi piace come sta nella partita, è affidabile. Ci sono tante situazioni da sviluppare meglio, un conto è costruire dal basso come centrale, un conto è giocando aperto. Cambiano gli angoli di passaggio". Chi recupera, l'infortunio di Maignan e non solo: le parole di Stefano Pioli in conferenza