Milan, Pioli su Kalulu

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Parma, ha parlato della prestazione e della posizione in campo di Pierre Kalulu. Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa: “Kalulu lo avevo già provato lì e aveva fatto bene. Mi ha detto che aveva già fatto quel ruolo. Mi è piaciuto, è stato aggressivo. Abbiamo trovato un altro jolly in difesa“. Vuoi leggere la conferenza stampa integrale di mister Pioli? Clicca qui >>>