Milan, Pioli: “La Juventus fa paura? A me fa paura l’Empoli domani” | News

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Empoli, Stefano Pioli ha rilasciato delle dichiarazioni sulla partita di domani. Queste le sue parole: "La Juventus fa paura? A me fa paura l'Empoli domani. All'andata ci ha creato difficoltà e ce le creerà anche domani. Bisogna vincere in qualsiasi modo, ma giocare bene ti aiuta a vincere. Tutti i campionati si vincono e si lottano anche con le partite sporche. Le partite vanno lottate. Dobbiamo essere umili, credere nelle nostre qualità".