Milan, Pioli: “La Juve è in ottima forma, dimostrano di essere forti” | News

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Juventus

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Juventus, Stefano Pioli ha parlato del match. Queste le sue parole: "Sinceramente non sapevo fosse la quarta volta di fila che arriviamo davanti. La nostra classifica è buona ed è evidente. Loro non sono partiti bene ed è evidente, ma sono in ottima forma. Non basta una prestazione normale, ma di livello alto. Bivio o svolta lo usate spesso voi, è importante. Perché non è ancora decisiva, ma è importante per tenere loro lontani e per riprendersi subiti. Sono imbattuti da otto partite, sono quinti e stanno dimostrando di essere forti. Sarebbe importante per la classifica vincere".