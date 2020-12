Milan, Pioli: “Inter senza coppe? E’ un vantaggio, ecco perché”

Milan, Pioli e l’Inter senza coppe

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Parma, si è soffermato sull’Inter, che non avrà impegni europei per il resto della stagione. Queste le parole in conferenza stampa: “Non avere appuntamenti in Europa può farti preparare bene le partite, ma devi anche saper gestire i giocatori e situazioni. Ci sono pro e contro. I nostri obiettivi sono stati raggiunti finora. Noi pensiamo a noi. La settimana dei sedicesimi sarà intensa, avremo andata, Derby e ritorno. Va benissimo il nostro percorso, dobbiamo continuare. Ognuno farà il suo”. Importante novità di formazione in vista del Parma: ecco il titolare sulla destra >>>