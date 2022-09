Pioli: “Non mi piacciono illazioni su Rebic. Ha un dolore forte alla schiena”

Stefano Pioli , alla vigilia di Sampdoria-Milan, ha parlato delle condizioni fisiche di Ante Rebic , vittima di un forte dolore alla schiena. L'allenatore rossonero rispedisce al mittente i dubbi che aleggiano attorno all'infortunio del croato: queste le dichiarazioni in conferenza stampa.

"Non mi piacciono le illazioni su Rebic, ha un dolore alla schiena forte che gli impedisce di allenarsi. È molto positivo, sta facendo le cure, ma purtroppo non gli è ancora passato".