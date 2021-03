Milan, Pioli: “Infortuni? Qualcosa ci è sfuggito, non dovrà ricapitare”

Stefano Pioli, alla vigilia di Fiorentina-Milan, ha parlato della situazione infortunati. Cosa non è andato in questi mesi? La risposta

Stefano Pioli, alla vigilia di Fiorentina-Milan, ha parlato della situazione infortunati. Cosa non è andato in questi mesi? La risposta in conferenza stampa: "Qualcosa ci è sfuggito in alcuni casi e non dovrà ricapitare. In altri casi è importante anche lo storico del giocatore. Comunque ci stiamo lavorando, perché non siamo soddisfatti, nonostante le situazioni varie come preparazione veloce e Covid. Ci stiamo lavorando per migliorare in futuro. Abbiamo recuperato Ibra e Bennacer, ora speriamo che la sosta ci dia qualcuno in più. Il finale sarà importante". Clicca qui per leggere la conferenza stampa completa di mister Pioli