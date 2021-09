Milan, Pioli: “Infortuni? Kjaer e Florenzi in dubbio. Per gli altri…”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Atletico Madrid di Champions League, ha fatto il punto sugli infortunati rossoneri. Queste le dichiarazioni

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Atletico Madrid di Champions League, ha fatto il punto sugli infortunati rossoneri. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Credo che per Kjaer e Florenzi saranno importantissimi gli allenamenti di oggi e domani. Vediamo fino alla fine se saranno disponibile. Per gli altri è difficile, più probabile dopo la sosta". Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di mister Pioli e Brahim Diaz