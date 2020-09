Milan, Pioli: “Ibrahimovic è dentro al gruppo in tutto e per tutto”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Rio Ave-Milan, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, al momento indisponibile causa Covid. Queste le dichiarazioni sullo svedese in conferenza stampa: “Ibra è dentro il gruppo in tutto e per tutto. Nelle loro chat si sentono sempre e si stimolano, ma qua il leader sta diventando il gruppo, la voglia di stare insieme e felici. Abbiamo il pensiero in testa che ce la possiamo fare”.

