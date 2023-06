Milan, Pioli sul futuro di Ibrahimovic: “Deciderà lui con la società”

Quella di domani sera a San Siro, potrebbe essere l'ultima partita di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan . Lo svedese, non potrà scendere in campo, non avendo recuperato dal suo infortunio. Durante la conferenza alla vigilia della gara con il Verona, Stefano Pioli, ha parlato anche del nuemero 11 rossonero .

"Devo dire che mi dispiace che non riuscirà a esserci domani. Ci abbiamo provato, ma non è in condizioni. Abbiamo parlato in questi giorni, ma resta tra noi. Il futuro lo deciderà lui con la società. Deciderà con tutta onestà, con grande responsabilità e motivazione il futuro da giocatore o no. Abbiamo parlato, ma certe cose è giusto restino tra di noi".