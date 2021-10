Milan, Pioli: “Ibra e Giroud? In corso cambiano i match. Insieme…”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Torino, ha parlato di un argomento sempre molto discusso: l'eventuale convivenza di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Torino, ha parlato di un argomento sempre molto discusso: l'eventuale convivenza di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud". Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Ibra trequartista a Bologna? Un po' preparato e un po' per le sue caratteristiche. Non importa chi c'è tra le linee o chi va in profondità. Poi chi siano non è importante. Anzi, se siamo imprevedibili è meglio. Le due partite in cui hanno giocato insieme erano particolari. In corso cambiano i match. Abbiamo caratteristiche diverse con loro insieme. Ora non sono al 100%, ma devono mettere continuità in allenamenti e partite". Le Top News di oggi: il Milan offre il rinnovo a Theo Hernandez, l'annuncio di Juric sul futuro di Belotti e non solo