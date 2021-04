Milan, Pioli: “Ho visto Ibra attento e partecipe. Scamacca? E’ promettente”

Le ultime notizie sul Milan. Stefano Pioli ha parlato di Ibrahimovic e dell'obiettivo di mercato del Milan Scamacca, attaccante del Genoa

Stefano Pioli, intervenuto durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Genoa, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e dell'obiettivo di mercato dei rossoneri Scamacca, domani avversario con la maglia del Genoa. Queste le parole dell'allenatore ex Fiorentina. "Ho avuto lo stesso atteggiamento con Ibrahimovic che con gli altri. L'ho visto attento e partecipe, purtroppo non sarà con noi, poi si ripartirà. Scamacca? È promettente, molto forte, ha caratteristiche ben delineate. Ha grandi margini in prospettiva. Il Genoa ha tanti attaccanti forti".