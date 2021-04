Milan, Pioli: “Hauge? Ha avuto un appannamento fisiologico” | News

Stefano Pioli, allenatore del Milan, nel corso della conferenza stampa di oggi ha parlato di Jens Petter Hauge

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Sampdoria. Pioli ha parlato di Jens Petter Hauge, che vive un periodo di appannamento: "Credo possa essere importante. Ha avuto un appannamento, ma era fisiologico perché è arrivato quando in Norvegia la stagione stava finendo. All'inizio stava meglio, poi ha pagato un pochino. Ora è in buone condizioni". Intanto il Milan pensa al calciomercato: pronto il sostituto di Meite.