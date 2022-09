Milan, Pioli: “Subito qualche gol di troppo. Non è colpa solo dei difensori”

Stefano Pioli, alla vigilia di Sampdoria-Milan di Serie A, ha parlato dei tanti gol subiti in questo avvio di stagione. Queste le dichiarazioni

Stefano Pioli , alla vigilia di Sampdoria-Milan di Serie A, ha parlato dei tanti gol subiti in questo avvio di stagione. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.

"Che siano mancanza di organizzazione ed errori individuali, abbiamo subito qualche gol di troppo. Quando la squadra non subisce gol non è solo merito dei difensori e viceversa. Se prendiamo il gol di martedì è stata evidenziata l'ultima situazione di Kalulu, ma potevamo lavorare meglio già prima. Ora dovremo migliorare su questa cosa". Milan, ci siamo per il rinnovo di Tonali: ecco il nuovo stipendio del numero 8