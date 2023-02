Milan, Pioli: “Giroud sta lavorando tantissimo per la squadra. Su Origi…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Monza-Milan, Stefano Pioli ha parlato della possibilità di far partire dal primo minuto Divock Origi al posto di Olivier Giroud. Queste le dichiarazioni dell'allenatore rossonero: "Giroud sta lavorando tantissimo per la squadra, Origi è pronto per giocare. Poi vedrò che scelte fare in base alle posizioni che sceglierò di prendere". Milan, senti Saelemaekers: "Possiamo andare in finale di Champions".