Milan, Pioli: “Dest ha caratteristiche anche per altre zone di campo”

Stefano Pioli , alla vigilia del derby Milan-Inter di Serie A, ha parlato del nuovo acquisto rossonero Sergiño Dest . Si sta dibattendo molto del ruolo del classe 2000, un terzino che ha le qualità per giocare anche qualche metro più avanti. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.

"Siamo tutti dispiaciuti per Florenzi, è importante dentro e fuori. Stanno facendo ancora le valutazioni per capire l'entità e il recupero. Dest è un giocatore che ha qualità, ritmo, velocità e intensità. L'abbiamo preso come terzino, ma ha caratteristiche importanti anche per altre zone del campo". La conferenza stampa integrale di Stefano Pioli alla vigilia del derby Milan-Inter