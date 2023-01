Milan, Pioli: “De Ketelaere in crescita. Mi aspetto dei miglioramenti”

Interrogato su come ha visto, in quest'ultimo periodo, il trequartista belga Charles De Ketelaere , che ha giocato 18 partite nella prima parte di stagione tra campionato e Champions League , senza, però, aver né mai trovato il gol e né inciso più di tanto, Pioli ha spiegato la sua teoria sull'ex Bruges .

CDK male per colpa della preparazione?

"In estate, a causa del trasferimento, non ha potuto fare una buona preparazione. Era partito bene, poi ha fatto più fatica fisicamente. Ora lo vedo in crescita e mi aspetto anche io dei miglioramenti", la chiosa di Pioli su De Ketelaere. Per il tecnico rossonero, dunque, anche una questione atletica alla base del suo scarso rendimento in rossonero.